季節限定！ レモンの香り豊かな「タルト・オ・シトロン」が「エシレ」から今年も登場

「エシレ・メゾン デュ ブール」では、エシレ バターとレモンを使った「タルト・オ・シトロン」と「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」を夏季限定で販売中!

バターとレモンが織りなす初夏の味わい

エシレ・メゾン デュ ブール

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店で、東京・丸の内にある「エシレ・メゾン デュ ブール」では、エシレ バターとレモンを使った「タルト・オ・シトロン」と「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」の販売を6月1日から夏季限定で開始しました。

「タルト・オ・シトロン」

「タルト・オ・シトロン」直径約15cm 4,320円(要冷蔵)※数量限定

香ばしく焼き上げたタルト生地に、エシレ バターにレモン果汁を入れたクリームを敷き詰め、その上にメレンゲを隙間なく飾り付けた、数量限定の「タルト・オ・シトロン」。ざっくりとした食感のタルト生地と、レモンの酸味がほどよく利いた、コクのあるバタークリームがマッチ。ふんわりなめらかなメレンゲの甘みと、甘酸っぱいクリームの爽やかな味わいが口の中に広がります。カラフルな見た目もかわいい、エシレ オリジナルの「タルト・オ・ シトロン」です。

「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」

「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」140g 2,160円(要冷蔵)

「クレーム・ドゥ・シトロン・オ・ブール・クリュ」はエシレ バター、レモン果汁、卵、砂糖といったシンプルな材料を使い、手作業で丁寧に作られたエシレのレモン バターです。味の決め手は手搾りのレモン果汁。爽やかで香り高い味わいに仕上げられています。

また、着色料、香料、保存料は使用せず、素材の持つおいしさを存分に活かしたこだわりが詰まった一品です。ほんのり甘く、なめらかな舌触りのペーストはトーストや柔らかなパンとの相性が抜群。レモンの爽やかな香りとほどよい酸味が堪能できます。

パンとの相性は抜群

ミルキーでコクのあるエシレ バターとレモンの酸味が一体となり生まれた、エシレのこだわりが詰まった旬の味。夏を感じさせる手土産としてはもちろん、食卓を爽やかに彩る季節の一品として、いつもの定番に加えてみるのもいいですね。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆エシレ・メゾン デュ ブール住所 : 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア 1FTEL : 非公開

文:食べログマガジン編集部 写真:お店から

