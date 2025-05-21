¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤À¤±ÌµÂÌ¡Ä¤¿¤À¸À¤¤ÌõÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡×¡Ä¹¾Æ£ÂóÇÀÁê¡Ö¼Ç¤¡×É½ÌÀ¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¶ÌÀîÅ°»á¤¬ÃÇ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢¡Ö¥³¥á¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¹¾Æ£ÂóÇÀÁê¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£¸»þ£¶Ê¬²á¤®¤«¤é£±£·Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½£±£±Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼óÁê´±Å¡¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£¹¾Æ£»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÀÐÇËÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¼É½¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ÞÊý¤¬¥³¥á¤Î¹âÆ¤ËÂçÊÑ¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç½ê´É¤ÎÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï²þ¤á¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ÞÊý¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ»ä¼«¿È¡¢º£¸å¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¡¢ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬º£¸å¡¢»ä¤¬°ú¤Â³¤¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤«¡©¤È¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¼«¿È¡¢»ä¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÀµÄ¾¿½¤·¤Þ¤¹¤È¤â¤¦Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°²ó¡¢¤³¤Á¤é¤Ë»Ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁíÍý¤«¤é¡Ø°ú¤Â³¤¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·ãÎå¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ºòÆü¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÎ§¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤È¤·¤Æ¤âÊÆ²Á¤ò²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤Î¿®Íê¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿®Íê¤ò»ä¤¬Â»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ï»ä¤¬°ìÀþ¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌó£·¤«·î´Ö¤Î´Ö¡¢¤Þ¤¡¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î½ô·¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ô¾ì¤È¤ÎÀï¤¤¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤È¤¤¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤Ê»öÂÖ¤Ë»ä¤È¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìò½ê¤Î½ô·¯¤Ë¤Ï¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Áªµó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º£¸²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆºÆÆþ³Õ¤·¤¿ÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë²æ¤¬¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤ÏÂçÊÑ¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ä¤ò±þ±ç¤·¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹¾Æ£»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜºê¸©Ï¢²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ê¤É¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£²ñ¸«¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¸Ãæ·Ñ¤Ï£¸»þ£±£·Ê¬²á¤®¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡ÖÊ¹¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤¬²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¹¤¤¤¿¤À¤±ÌµÂÌ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ÁÌä¤ÎÊý¤â²¿¤ÇºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬µÞ¤Ë¼¤á¤ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²¿¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤³¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤À¸À¤¤ÌõÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£