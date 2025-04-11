¡ÖÈà¤òÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Õ¤å¤ÎÎø°¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÚÂè13²ó¡Û
Îø°¦¤ËÇº¤à½÷À¤ä¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤àÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Õ¤å¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡£Âè2¡¦Âè4¶âÍËÆü¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÇÎø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Õ¤å¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²óÅú¡ª
Âè13²óÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥¥â¥ÁÅÊ¤¤ÇÈà¤òÂ«Çû¤·¤¬¤Á¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½èÊýäµ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò¤â¤Ä¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢²áµîºîÉÊ¤«¤é5ÅÀ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ·ÇºÜ¡£¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¡Ú¤ªÇº¤ß¡Û¡ÖÈà¤òÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×
»ä¤Ï¥ä¥¥â¥ÁÅÊ¤¤Ç¤¹¤´¤¯¼»ÅÊ¿¼¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤å¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¶¯¤¤½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüLINE¤¬Íè¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Âç³Ø¤ä¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤À¤±¤ÇÉÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤ÄÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤³¤È¤òÂ«Çû¤»¤º¤Ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£(21ºÐ½÷À)
¢£¡Ú¤Õ¤å¤µ¤ó¤Î²óÅú¡Û
Âç¹¥¤¤ÊÈà¤¬¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡£Â«Çû¡¢¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è(ÅÁ¤¨Êý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ)¡£
ÊÒÁÛ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©»ö¼Â¤È¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¤¯¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è!!
Â«Çû¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤È¼«¿®¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Èà½÷¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»÷¤Æ¤¤¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¤â¤Ä¥¢¥Ê¥¿¤ØÂ£¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¤Õ¤å¤µ¤ó¤¬²áµîºî¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¡ª
¤Õ¤å¤µ¤ó¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤ÎX(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@walkerplus_news)¤Ë·ÇºÜÍÑ¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÈÇ¯Îð¤òÅº¤¨¤Æ¤ªÇº¤ß¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ñÀÒ²½Åù¡¢¥µ¥¤¥È°Ê³°¤Ç¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎø°¦¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤Õ¤å¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²óÅú¡ª
Âè13²óÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥¥â¥ÁÅÊ¤¤ÇÈà¤òÂ«Çû¤·¤¬¤Á¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½èÊýäµ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò¤â¤Ä¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢²áµîºîÉÊ¤«¤é5ÅÀ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ·ÇºÜ¡£¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£¡Ú¤ªÇº¤ß¡Û¡ÖÈà¤òÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×
»ä¤Ï¥ä¥¥â¥ÁÅÊ¤¤Ç¤¹¤´¤¯¼»ÅÊ¿¼¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤å¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¶¯¤¤½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÆüLINE¤¬Íè¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Âç³Ø¤ä¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤À¤±¤ÇÉÂ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤±¤ó¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤ÄÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¤³¤È¤òÂ«Çû¤»¤º¤Ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£(21ºÐ½÷À)
¢£¡Ú¤Õ¤å¤µ¤ó¤Î²óÅú¡Û
Âç¹¥¤¤ÊÈà¤¬¤Û¤«¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡£Â«Çû¡¢¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è(ÅÁ¤¨Êý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ)¡£
ÊÒÁÛ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©»ö¼Â¤È¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¤¯¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è!!
Â«Çû¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤È¼«¿®¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Èà½÷¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»÷¤Æ¤¤¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¤â¤Ä¥¢¥Ê¥¿¤ØÂ£¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¤Õ¤å¤µ¤ó¤¬²áµîºî¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¡ª
¤Õ¤å¤µ¤ó¤ËÎø°¦ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤ÎX(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@walkerplus_news)¤Ë·ÇºÜÍÑ¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÈÇ¯Îð¤òÅº¤¨¤Æ¤ªÇº¤ß¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½ñÀÒ²½Åù¡¢¥µ¥¤¥È°Ê³°¤Ç¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£