ÁðÌî¿Î¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄâ¼ç´ØÇò¤òÌÔ¾Ê¡Ö°ìÀÚ²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡£Åµ·¿Åª¤ÊÀÎ¤Î¶å½£ÃË»ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÁðÌî¿Î¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄâ¼ç´ØÇò¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¶£·Ç¯¤Ë£Î£È£Ë¤ËÆþ¼Ò¤·ÍâÇ¯¤Ë·ëº§¡££²»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡ÖÃË¤Ï»Å»ö¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢»Å»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ°ìÀÚ²È»ö¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¡£Åµ·¿Åª¤ÊÀÎ¤Î¶å½£ÃË»ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢£´£±ºÐ¤Î»þ¤Ë£Î£È£Ë¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿»þ¡£Åö»þ¡¢Ä«£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÄ«£³»þ¤Ëµ¯¾²¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£³»þ²á¤®¤Ëµ¯¤¤Æ¹Ô¤¯¤ÈÉô²°¤ÎÌÀ¤ê¤¬ÅÀ¤¡¢Åß¤Ç¤¹¤ÈÉô²°¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¹¤«¤¤¤ªÃã¤È¤«¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÆâ¤Ï»ä¤è¤ê¤âÀè¤Ëµ¯¤¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÊ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÈÄí¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤Å¤ÄÄâ¼ç´ØÇò¤ò²þ¤á¤Ä¤Ä¡¢ÉáÄÌ¤ÎÄâ¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈºÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£