25年3月23日にソフトバンクホークスOB戦を開催(C) SoftBank HAWKS

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　ソフトバンクは17日、3月23日に開催するソフトバンクホークス誕生20周年記念OB戦「SoftBank HAWKS 20th ANNIVERSARY SPECIAL MATCH」の参加選手の発表を行った。

　秋山幸二監督率いる白鷹軍に寺原隼人さん、西田哲耦さん、工藤公康監督率いる黒鷹軍に斉藤和巳さん、大道典良さん、長谷川勇也さん、明石健志さんが参加することになった。

▼ 白鷹軍

秋山幸二監督

【投手】

五十嵐亮太☆

金無英

摂津　正☆

寺原隼人

水田章雄

森福允彦☆

【捕手】

田口昌徳☆

中西健太

【内野手】

小斉祐輔

西田哲耦

松田宣浩☆

森本　学

【外野手】

井手正太郎

江川智晃

柴原　洋

多村仁志☆

【指名打者】

フリオ・ズレータ☆

▼ 黒鷹軍

工藤公康監督

【投手】

新垣　渚

嘉弥真新也☆

斉藤和巳

佐藤　誠

高橋純平☆

藤岡好明☆

帆足和幸

【捕手】

猪本健太郎

城島健司☆

【内野手】

大道典良

明石健志

内川聖一☆

本間　満

李杜軒

【外野手】

長谷川勇也

真砂勇介☆

【指名打者】

出口雄大

李大浩☆

吉村裕基

※☆はドラフト会議で指名した選手