ソフトバンク、20周年記念OB戦に斉藤和巳氏、大道典良氏ら6名の追加出場を発表！
ソフトバンクは17日、3月23日に開催するソフトバンクホークス誕生20周年記念OB戦「SoftBank HAWKS 20th ANNIVERSARY SPECIAL MATCH」の参加選手の発表を行った。
秋山幸二監督率いる白鷹軍に寺原隼人さん、西田哲耦さん、工藤公康監督率いる黒鷹軍に斉藤和巳さん、大道典良さん、長谷川勇也さん、明石健志さんが参加することになった。
▼ 白鷹軍
秋山幸二監督
【投手】
五十嵐亮太☆
金無英
摂津 正☆
寺原隼人
水田章雄
森福允彦☆
【捕手】
田口昌徳☆
中西健太
【内野手】
小斉祐輔
西田哲耦
松田宣浩☆
森本 学
【外野手】
井手正太郎
江川智晃
柴原 洋
多村仁志☆
【指名打者】
フリオ・ズレータ☆
▼ 黒鷹軍
工藤公康監督
【投手】
新垣 渚
嘉弥真新也☆
斉藤和巳
佐藤 誠
高橋純平☆
藤岡好明☆
帆足和幸
【捕手】
猪本健太郎
城島健司☆
【内野手】
大道典良
明石健志
内川聖一☆
本間 満
李杜軒
【外野手】
長谷川勇也
真砂勇介☆
【指名打者】
出口雄大
李大浩☆
吉村裕基
※☆はドラフト会議で指名した選手
秋山幸二監督率いる白鷹軍に寺原隼人さん、西田哲耦さん、工藤公康監督率いる黒鷹軍に斉藤和巳さん、大道典良さん、長谷川勇也さん、明石健志さんが参加することになった。
秋山幸二監督
【投手】
五十嵐亮太☆
金無英
摂津 正☆
寺原隼人
水田章雄
森福允彦☆
【捕手】
田口昌徳☆
中西健太
【内野手】
小斉祐輔
西田哲耦
松田宣浩☆
森本 学
【外野手】
井手正太郎
江川智晃
柴原 洋
多村仁志☆
【指名打者】
フリオ・ズレータ☆
▼ 黒鷹軍
工藤公康監督
【投手】
新垣 渚
嘉弥真新也☆
斉藤和巳
佐藤 誠
高橋純平☆
藤岡好明☆
帆足和幸
【捕手】
猪本健太郎
城島健司☆
【内野手】
大道典良
明石健志
内川聖一☆
本間 満
李杜軒
【外野手】
長谷川勇也
真砂勇介☆
【指名打者】
出口雄大
李大浩☆
吉村裕基
※☆はドラフト会議で指名した選手