¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù½é²ó¤Î ¡ÈÁ´Íç±é½Ð¡É ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡×±é¼Ô¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç½éÆ³Æþ
¡¡1·î5Æü¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÁÆ¬¡¢µÈ¸¶¤ÎÂç±ê¾å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Éü¶½¸å¤Ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤ë²Ö³¡¡¦²Ö¤Î°æ¤Î¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ö³¡Æ»Ãæ¤Î±é½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï12.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÈÁ°ºî¤Î¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Î12.7¡ó¤ò²¼²ó¤ëÎòÂå²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢µÈ¸¶¤Î¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°Ç¤ÎÉôÊ¬¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬NHK¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ ¡ÈÁ´Íç±é½Ð¡É ¤Ç¤¹¡£µÈ¸¶¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¿Æ¤ËÇä¤é¤ì¤¿½÷À¤¬Í·½÷¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âÊö¤Î²Ö³¡¤è¤ê¤â³Ê²¼¤Î¿ÈÊ¬¤Î½÷À¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¡£¤ª´¡¤Î¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¿È¤°¤ë¤ßÇí¤¬¤µ¤ì¤ÆÁ´Íç¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¾×·â¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÃæ¤Î¤ß±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥3Ì¾¤¬Í·½÷Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¢¤ë°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢
¡ÔÎ®ÀÐ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Õ
¡Ô¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼ ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ »ä¤Î´ê¤¤¤¬¤ä¤Ã¤È ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤è ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ôº£²ó¤ÎÂç²Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¡¢¤¤¤¤¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¯Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¶È³¦¤Ç²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿À²Ã³²¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤ëMeToo±¿Æ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ª¤â¤Ë³¤³°¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎNetflixºîÉÊ¡ØÈà½÷¡Ù¤Ç½éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥Ì¡¼¥É¤¬¤¢¤ë»£±Æ¤ä¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¿ÈÂÎÅªÀÜ¿¨¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢±é¼ÔÂ¦¤Î¿´¤ÎÉéÃ´¤È±é½ÐÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤òÂè»°¼Ô¤È¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢±é¼Ô¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á´Íç±é½Ð¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡µÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Íç¤ÎÍ·½÷¤Î»àÂÎ¤ò±Ç¤¹¤Ê¤É¡¢NHK¤Ë¤È¤Ã¤Æ ¡È¹¶¤á¤¿±é½Ð¡É ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ ¡È¼é¤ê¡É ¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¶¼é¤½¤í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¿ô»ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¶È³¦¤Ç¿·¤¿¤Ê ¡È¾ï¼±¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£