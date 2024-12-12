Àîºê¤¬Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡ª Ê¡²¬¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¡õ»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤Î£·°Ì¤ËÆ³¤¯¼êÏÓ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï12·î12Æü¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏVÀîºê¤ä¿À¸Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ä¹Ã«Éô»á¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£ÀéÍÕ¡¢¿å¸Í¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢20Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±Ç¯ÌÜ¤ÇJ£±¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤Î£·°Ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¤ÎACLE¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢»³Åì·âÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê53ºÐ¤Ï¡¢Àîºê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ÖÁÏÀß½éÇ¯ÅÙ¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºßÀÒ¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢Àîºê»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µ´ÌÚÃ£ÂÎÀ©¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Àîºê¤Ç¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏVÀîºê¤ä¿À¸Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ä¹Ã«Éô»á¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£ÀéÍÕ¡¢¿å¸Í¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢20Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±Ç¯ÌÜ¤ÇJ£±¾º³Ê¤ËÆ³¤¯¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤Î£·°Ì¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡ÛÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¤ÎACLE¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢»³Åì·âÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡¤½¤ó¤Ê53ºÐ¤Ï¡¢Àîºê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥ÖÁÏÀß½éÇ¯ÅÙ¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇºßÀÒ¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤é¤·¤µ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢Àîºê»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µ´ÌÚÃ£ÂÎÀ©¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Àîºê¤Ç¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô