ワイヤレスでどこでも簡単充電！折りたたみスタンド付きのMagSafe対応 5,000mAhモバイルバッテリー

エレコム株式会社は、MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーを新発売した。■強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着し、効率よく充電できる。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能だ。また、15W出力のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1ポート搭載しており、ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用できる。

折りたたみ可能なスタンド付きで外出先でもスマートフォンの操作・動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選択できる。カラーは、ブラック・ホワイトの2色。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.■ワイヤレスモバイルバッテリー(5,000mAh/スタンド付き) ブラック「DE-C53-5000BK」■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube モバイルに関連した記事 を読む・大切な人との心のこもったメッセージを募集!「ドコモ 愛のあるメッセージ大賞」作品募集開始・革新的「折りたたみAIフォン」誕生!Samsung「Galaxy Z Fold6」「Galaxy Z Flip6」(SIMフリーモデル)・【写真・動画アリ】光学3倍ズーム、125W超急速充電に対応!美しいデザインに高性能を凝縮した、5Gスマホ「motorola edge 50 Pro」レビュー・スマホと重ね持ちできる、ちょうどいいサイズ!軽くてコンパクトなモバイルバッテリー・「Zenfone 11 Ultra」最速レビュー!「EaseUS Partition Master」レビュー