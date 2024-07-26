Snow Man¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¡¢±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¶µ½¬½ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
25Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¡£
ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¤É¤³¤éÊÕ¤Þ¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¾ÌÈ¤°¤é¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤â¤¦¤À¤«¤é¡¢20Âå¤Î´Ö¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
25Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¡£
ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¤É¤³¤éÊÕ¤Þ¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¾ÌÈ¤°¤é¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤â¤¦¤À¤«¤é¡¢20Âå¤Î´Ö¤Ï¤È¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£