人間は日常生活の行動において左右に偏りがあります。例えば、人口の大多数が、手による操作の多くを右手で行う右利きだといわれています。一方で、視覚についても「利き目」が存在し、左目を偏重する人が大半だといわれています。利き手は右が多数派なのに、利き目は左が多数派である理由について、サセックス大学の比較認知学者であるジリアン・フォレスター教授が自身の研究結果を交えて解説しています。

Why most people are right handed but left eyedHuman handedness: A meta-analysis.https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fbul0000229さまざまな文化において、人口の約90%が右利きといわれています。そして、視覚においては右目よりも左目の方がさまざまな情報をより迅速かつ正確に認識できるとされています。こうした行動の左右差が生まれるのは、そもそも動物の認知に左右差があるためだとのこと。フォレスター教授は認知の左右差がある理由について、脳の左半球と右半球で制御する内容が異なるからだと解説しています。最近まで認知の左右差は人間特有のものだといわれていましたが、2019年に発表された研究では、人間に限らずその他の脊椎動物も認知の左右差を有していることが示されました。例えば、幼鳥はエサとなる穀物と小石を区別するため、利き目を利用しているとのこと。また、利き目を使って周囲を観察している幼鳥は、視覚に左右差のない幼鳥よりも捕食者に食べられる可能性が低くなるそうです。2004年に発表された研究によれば、認知に左右差があると脳の両半球で同時に異なる行動を制御できるため、進化の中で左脳と右脳の偏りが進化したとのこと。また、右脳と左脳で1つの機能を同等に制御していた場合、左右で混乱が生じて矛盾が生まれてしまうことも考えられます。左と右で認知の偏りが生まれる場合、本来であればその確率は50%ずつであるはずですが、実際には利き手は右の方が多く、利き目は左の方が多くなっています。利き手については、胚の発生の段階で非対称な流れを生み出すの構造タンパク質を発現する遺伝子が関連しているという研究があります。これによると、左利きの人の中は、この構造タンパク質発現遺伝子に変異を持つ割合が右利きの人よりも多かったとのこと。右利きか左利きかは胎児になる前の「胚」の段階で決まるかもしれない - GIGAZINEまた、グループ内の他の動物と左右の偏重を合わせると、社会的に有利になる可能性があるとフォレスター教授は論じています。たとえば、協力行動中に集団と同調する動物は、捕食者に捕食される可能性が低くなります。反対に群れから離れる少数の動物は、捕食者から標的にされやすいといえます。フォレスター教授らは、サセックス大学、オックスフォード大学、ウェストミンスター大学などの研究者と一緒に、あらゆる年齢や民族の被験者1600人を対象に、利き手と利き目の左右差とその影響を調査しました。被験者は利き手の優位性を色合わせボードのタスクで、利き目の優位性を感情を表現した顔画像で評価され、利き手や利き目にどれだけ行動が偏っているのかをチェックされました。研究チームは、被験者を利き手と利き目に基づき、利き手右・利き目左の「標準」、利き手右・利き目右の「右偏重」、利き手左・利き目左の「左偏重」、利き手左・利き目右の「逆転」という4グループに分類。「標準」群は被験者の53%で最も多く、逆に最も少なかったのは「逆転」群で、全体の12%でした。調査の結果、中程度の利き手の強さを持つ人々が、極端に強い、あるいは弱い人々よりもタスクのパフォーマンスが高いことが分かりました。これは、極端な偏りがパフォーマンスの柔軟性を制限する可能性があることを示唆しています。フォレスター教授は「特筆すべきは、逆転プロフィールを持つグループが他のグループと比較して社会的スキルのスコアが有意に低く、自閉症やADHDの診断を受けている可能性が4倍高かったことです」と述べています。ただし、この関係が因果関係であるかどうかは記事作成時点では断定できないと研究チームはしています。さらにフォレスター教授は、「今回の研究は、私たち人間が進化の歴史を持ち、その多くが他の動物と共有されていることを改めて示すものです。現代の私たちの脳と行動を本当に理解したいのであれば、より広い動物界の文脈の中で自分自身を研究する必要があります」と述べました。