Ã¯¤Ç¤â¥«¥ó¥¿¥ó¤Ëºî¶Ê¤Ç¤¤ë¡£ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë²»³ÚÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë6Áª
Ã¯¤Ç¤âº£¤¹¤°¡¢1Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬ºî¤ì¤ë¤è¡£
AI¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÇú¾å¤¬¤ê¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®¡¢²èÁü¤ÎÀ¸À®¡¢²»À¼¤Î¹çÀ®¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¥¹¥ÈÀ¸À®AI¤ä²èÁüÀ¸À®AI¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢²»³ÚÀ¸À®AI¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Î6¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£Ä¹½ê¤äÃ»½ê¡¢ÈñÍÑ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Suno
º£¤¹¤°AI¤Ç²»³ÚÀ¸À®¤ò»î¤·¤¿¤¤¤Ê¤é Suno¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÌµÎÁ¤ÇAI²»³ÚÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¤«¡Ê³Ú´ï¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤â´Þ¤á¤ë¤È¤Ê¤ªÎÉ¤¤¡Ë¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°ì½Ö¤Ç¶Ê¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¶Ê¤¬°Õ³°¤È¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¶Ê¤À¤Ê¡×¤Ã¤ÆÄ°¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÆÍ§¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÌÀ¤ë¤¤¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤ì¤Æ³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾ÜºÙ¤â´Þ¤á¤Æ¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¡£ÊÝÂ¸¡õ¶¦Í²ÄÇ½¤Ê³Ú¶Ê¤¬2¥Ñ¥¿¡¼¥óÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î¤Ë50¶Ê¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å²»³Ú¤òÀ¸À®¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·î¤Ë8¥É¥ë¤«¤é¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²Ý¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
SongR
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×ÉÔÍ×¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¶Ê¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¡Ë¤Ç¡¢1Ê¬¤ÇAI¥½¥ó¥°¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ SongR¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÅÀ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·Â¾¤Î²»³ÚÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²»¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÍ×Ë¾¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²»³Ú¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢²Î»ì¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢AI¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤³¤«¤é²»³Ú¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤UI¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë²»³Ú¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
MusicFX
MusicFX¤ÏGoogle¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¤¬¥¦¥§¥Ö¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAI¼Â¸³¡×¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ó¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹·Ï¡¢ºî¶È²»³Ú·ÏÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µ¤ÏºÇÂç70ÉÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥×ÀßÄê¤ÇÂ³¤±¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏAI¤Î²ÄÇ½À¤ò»î¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÊÔ½¸¤ä²þÁ±ÆâÍÆ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢MusicFX¤¬À¸À®¤·¤¿²»³Ú¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢AI²»³Ú¤Î¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸À®¤¹¤ëÊØÍø¤ÊDJ¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¶ÈÍÑ²»³Ú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Beatoven AI
Beatoven AI ¤Ï¡¢Êñ³çÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿À¸À®²»³Ú¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£²»³Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë³Æ¶È³¦¤Î¥×¥í¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºîÀ®¤·¤¿¤¤³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥í¥ó¥×¥È¤òºÙ¤«¤¯»ØÄê²ÄÇ½¡¢¤¿¤À¤·¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶Ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï60ÉÃ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÄÉ²Ã¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥×¥í¥ó¥×¥È¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ä¡¢³Ú´ï¤ÎÊÔÀ®¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶Ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ê¬¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ3¥É¥ë¤«¤é¤Î²Ý¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Riffusion
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ Riffusion¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¼Á¤Ç¡¢²Î»ì¤«¤éÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éAI¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä³Ú´ï¤Çºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê¤é¤ÐAI¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥µ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³Æ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¶Ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ï12ÉÃ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢SNSÍÑÅÓ¤äÃ»¤¤²»À¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÎºîÀ®¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
LimeWire AI Music Studio
LimeWire AI Music Studio ¤Ï¡¢¤¢¤Î²û¤«¤·¤ÎP2P¥Õ¥¡¥¤¥ë¸ò´¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎLimeWire¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¿¤¤¶Ê¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥ê¤¬ºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£LimeWire AI Music Studio¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¤Ê¤·¡¢¶Ê¤ÎÄ¹¤µ¤ÏºÇÂç30ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æºî¶Ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï1Æü4¶Ê¤Þ¤Ç¤·¤«ºî¶Ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·î³Û9.99¥É¥ë¤«¤é¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LimeWire¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢²»³Ú°Ê³°¤Ë¤â¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®¤ä²èÁüÀ¸À®¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿AI¤ÇÀ¸À®¤·¤¿ºîÉÊ¤òÊñ³çÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢¤À¤ì¤Ç¤âÃÆ¤±¤ë³Ú´ïŽ£¤Ï»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¤¤Á¤ã¤¦