5½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¡ª¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¡È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É

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(Week2) 5/6¡Á5/12¡§
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(Week3) 5/13¡Á5/19¡§
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(Week4) 5/20¡Á5/26¡§
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(Week5) 5/27¡Á6/2¡§
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¢¨1 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.
¢¨2 ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf
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¢¨3 Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for ¦Á-linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi.org/10.3945/an.114.005850.
¢¨4 Naghshi S, Aune D, Beyene J, et al. Dietary intake and biomarkers of alpha linolenic acid and risk of all cause, cardiovascular, and cancer mortality: Systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. BMJ. 2021;375:n2213. doi:10.1136/bmj.n2213.
¢¨5 Sala-Vila A, Guasch-Ferre M, Hu FB, et al. Dietary ¦Á-linolenic acid, marine ¦Ø-3 fatty acids, and mortality in a population with high fish consumption: Findings from the PREvencion con DIeta MEDiterranea (PREDIMED) study. J Am Heart Assoc. 2016;5(1):e002543. doi.org/10.1161/JAHA.
¢¨6 Tindall AM, McLimans CJ, Petersen KS, et al. Walnuts and Vegetable Oils Containing Oleic Acid Differentially Affect the Gut Microbiota and Associations with Cardiovascular Risk Factors: Follow-up of a Randomized, Controlled, Feeding Trial in Adults at Risk for Cardiovascular Disease
[published online ahead of print December 18, 2019] J Nutr.
¢¨7 Freitas-Simoes TM, Wagner M, Samieri C, et al. Consumption of Nuts at Midlife and Healthy Aging in Women. J Aging Res. 2020; Article ID 5651737. doi.org/10.1155/2020/5651737azaro I, Rueda F, Cediel G, et al. Circulating omega-3 fatty acids and incident adverse events in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2020;76(18):2089-2097.
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