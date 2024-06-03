「どうしてボクだけが！」――ダイエットYouTuberとして、今では多くの人から人気を集めるルイボスさん。しかし、健康的な体と精神を手に入れるまでには病との戦いもあった…。10代の頃の彼を引きこもりにしてしまった「謎の病気」とはいったい？初の著書『痩せたら世界が優しく見えた。』（KADOKAWA）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）《デブデブ→超ムキムキに…》137キロの体重を「半分」に