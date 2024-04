【「MANGA Plus Universe」】4月12日 公開

集英社は、アルと共同で新サービス「MANGA Plus Universe」を4月12日に公開した。

「MANGA Plus Universe」は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」掲載作品についてAI翻訳で世界中の読者と感想を共有できるグローバルコミュニティ。本サービスは海外向けマンガ配信サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」5周年を記念する企画となる。5月13日までの約1カ月間限定での公開を予定。

対応作品はマンガ「SPY×FAMILY」や「チェンソーマン」など。「少年ジャンプ+」にて掲載されている15作品がラインナップされる。また、対応言語は9言語となる。

対象作品

対応言語

「エクソシストを堕とせない」 「【推しの子】」 「シバタリアン」 「怪獣8号」 「SPY×FAMILY」 「正反対な君と僕」 「ダンダダン」 「チェンソーマン」 「2.5次元の誘惑」 「半人前の恋人」 「姫様“拷問”の時間です」 「マジルミエ」 「マリッジトキシン」 「幼稚園WARS」 「ラーメン赤猫」日本語 英語 スペイン語 インドネシア語 ポルトガル語 ロシア語 フランス語 タイ語 ベトナム語 【コメント】集英社「少年ジャンプ+」編集部 編集長・細野修平氏

海外のマンガ読者が楽しんでいるサービス「MANGA Plus by SHUEISHA」に書き込まれるコメントを見ていると、日本の読者と全く違う視点を持つ人がいることがわかって非常に面白いです。その面白さの一端がこのサービスで味わえると思います。ぜひマンガを通じて世界の人々との交流を楽しんでください!!

【コメント】アル代表取締役・古川健介氏

マンガについて、世界中のファンと自由に交流したいと常々思っておりました。このマンガについて、他の人はどう思うのかな? 同じところで盛り上がりたいな、とよく思っているのですが、言語の壁があり、今までは不可能でした。しかし、テクノロジーの発達によって、なんとかお互いに交流ができるレベルの状態になっています。マンガファン同士を世界で繋げて、コミュニケーションできる世界を是非とも試してみてください!