タイで祖父母と一緒に暮らすピンちゃん(Pin)とパンちゃん(Pan)姉妹は、遊ぶことやアイスクリームを食べることが大好きな12歳の双子である。夢や希望でいっぱいの2人は一緒に遊び、喧嘩もする。しかし普通の双子と違うのは、2本の脚を2人でシェアする結合双生児ということで「一生分離はしない」と決めているという。『Truly』が伝えている。

【この記事の動画を見る】

タイの首都バンコクから北に約230キロに位置するナコーンサワンに住む結合双生児の姉妹ピンちゃんとパンちゃんは、それぞれが頭、胴体、2本の腕を持ち、腰の部分で繋がっている。

右脚をコントロールするのがピンちゃんで、左脚がパンちゃん。ピンちゃんは長い髪で可愛らしいものが大好きで、毎朝2人が着る洋服を選ぶ。一方のパンちゃんは常に短髪、どちらかというとボーイッシュな雰囲気である。

2人が一緒に暮らすのは祖父母と姉プライちゃん(Ply)で、祖母のノックノイさん(Noknoi)はピンちゃんとパンちゃん姉妹についてこう語る。

「姉妹の両親は夜に仕事をしていてね。フルタイムで面倒を見ることができないから、2人が生後2か月で病院を退院してからはずっと私が育てているの。母親には一度も会ったことがないし、父親はたまにやってくるだけだよ。」

「結合双生児が生き延びるということは非常に珍しいことで、タイではあの子たちが2組目だよ。姉妹を初めて見た時はそれはショックだったし、どうやって育てたらいいのかも分からず怖かった。私は頭が1つある子しか育てたことがなかったからね。まずは2人一緒に抱っこする方法を学ぶことから始めなくてはならなかった。」

「それでも赤ちゃんの時はあまり手がかからなくてね。年を重ねる毎にどんどん頑固になっていったけど、それは普通の子も同じこと。2人は好みは違うけど、歌を歌うことが大好きでとてもハッピーな子だよ。」

なおノックノイさんは医師に分離手術を勧められたことはあるものの「へそからお尻までの脊髄を共有している2人を分離することは非常に難しい。手術の成功率は50%」と告げられたそうで、「2人を分離することは考えたことはない」と明かすとこう続けた。

「あの子たちを分離したらきっとどちらも死んでしまうでしょうね。私たちも、あの子たちも、こういう人生を自分で選んだわけではないけれど、2人は一生一緒に過ごさなくてはいけないからね。お互いに協力し合って生き抜くことができるよう、私たちが手助けをしているの。私たち夫婦が先に死んでしまうか、あの子たちかは分からないけど、2人にはできるだけ長生きをしてもらいたい。そのためにも私たちはサポートを続けるつもりよ。」

祖父母の愛情をたっぷり受けて育ったピンちゃんとパンちゃんは現在、12歳。頑張れば助けを借りずに歩くことが可能で、大人用の三輪車を器用に乗りこなす。また10歳からノックノイさんが料理を教えており、家では積極的にお手伝いをしているようだ。

ただ年々重くなる体重を2本の脚で支えることが難しくなり、お互いに協力しないとすぐに転んでしまうという。また1つの胃を共有しているため、2人が同時に食事をするとうまく消化できなかったり、胃痛を引き起こしてしまうため、一方が先に食べるなどして配慮しているそうだ。

それでもピンちゃんは「結合したまま生まれたってことは、いつも遊び相手がいるってことだから嬉しいわ」と述べており、パンちゃんも「そうだね。絶対ひとりぼっちになることはないよね」と相槌を打つ。

2人の息はピッタリで、「一生懸命勉強すれば仕事を見つけることができるし、お金ももらえるわ。そうしたら大変な思いをしなくて済むわよね」と笑うと、まるで自分たちに言い聞かせるようにこう述べた。

「私たちは決してへこたれたりしないの。いつも戦い続けるのよ!」

ちなみにこのニュースには、「おばあちゃんは『どうやって育てていいのか分からない』と言っているけど、素晴らしい子育てをしていると思う。2人はとても幸せそうだし、感謝する心を忘れていない。それにしっかりと将来を見つめている。これって一番大切なことじゃないかな」、「なんて素敵な家族なの!」、「長生きして幸せになって欲しい」、「おばあちゃんも双子も、前向きなところが最高」、「この子たちから学ぶことがたくさんあると思う」、「心が温かくなった」、「この子たちを見て、小さなことでくよくよ悩むのは止めようと思ったよ」、「今の気持ちを持ち続けて頑張って!」といったコメントがあがっている。

画像は『Born Different 2021年11月1日付Instagram「There are very few cases of conjoined twins.」』『The Mirror 2016年4月27日付「Conjoined twins have learnt to dress and cycle as one and refuse to be separated」(Image: Dario Pignatelli/Barcroft)』『Born Different 2021年11月3日付Facebook「Conjoined twins Pin and Pan don’t want to be separated」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)