Æ£°æ²¦°Ì¡¦´ýÀ»¤¬ËÅç±Ã²¦¤òÇË¤ê»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£³´§¡ª¡Ö¤â¤¦ÈÖ¾¡Éé¤Ç¾¡¤Æ¤ë´ý»Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ËÅç¾Ç·±Ã²¦¡ÊÎµ²¦¡á£³£±¡Ë¤ËÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡Ê£±£¹¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè£¶´ü±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£µ¶É¤¬£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ£°æ²¦°Ì¡¦´ýÀ»¤¬£±£±£±¼ê¤Ç¾¡Íø¡£±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤Î£²£²ºÐ£³¤«·î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëÆ£°æ£±£¹ºÐ£±¤«·î¤Ç¤Î£³´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¾¡£²ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¶É¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£°æ²¦°Ì¡¦´ýÀ»¤¬½ù¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢½ªÈ×±Ô¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤ò¸«¤»¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ë´ó¤»ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£³´§¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¿·£³´§¤Ï¡ÖµÏ¿¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂÐ¶É¤¬Â³¤¯¤Î¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡ÈÅ·Å¨¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ËÅçÎµ²¦¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£¸¾¡£¹ÇÔ¤È¤Û¤Ü¸ß³Ñ¤Ë¡£´ý»Î¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅÏÊÕÌ¾¿Í¡¢ËÅçÎµ²¦¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¤â¤¦ÈÖ¾¡Éé¤Ç¾¡¤Æ¤ë´ý»Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿´ýÀ»Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÅÏÊÕÌÀÌ¾¿Í¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¸½ºß¤Û¤ÜÌµÁÐ¾õÂÖ¡£Æ£°æ¿·£³´§¤ÏÎµ²¦ÀïÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢²¦¾Àï¡¢´ý²¦Àï¤ÎÄ©Àï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Çº£´ü£¶´§¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£±£°·î£¸Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤ÎËÅçÎµ²¦¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£