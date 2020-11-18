¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Î¤ª¶¡¤Ë¡ª²¬ºê¼Ó³¨¤¬¿ä¤¹¡Ö½÷»Ò¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¯Ç¯Ì¡²è¥¢¥Ë¥á¡×TOP3
¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿
¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤ÀßÄê¤âÂ¿¤¤¤·´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«½Í´ü´ÖÃæ¡¢²È¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤«¤é¡¢»î¤·¤Ë¸«¤¿¤é¡Ö¤¨¡©¥¢¥Ë¥á¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤±¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¡£
ÆÃ¤Ë¾¯Ç¯Ì¡²è¤Ã¤ÆÍ§¾ð¤È¤«å«¤È¤«ËÜÅö¤Ë¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡¢¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Î¤è¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ªÉô³è·Ï¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤«¤Ï¤³¤ì¤¾¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¢¤¿¤·¤âÉô³è¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤·¡¢ÃË¤À¤«¤é¤È¤«½÷¤À¤«¤é¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯´¶Æ°¤¹¤ë¡ª
¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÏºÇ½é¤Î²¿ÏÃ¤«¤¬³¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬°ã¤¦¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È¤â»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤Ï²¿¤«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¸«Â³¤±¤¿¤é·ë²Ì4ÏÃÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä«µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ê¥â¥³¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤Þ¤º¥¢¥Ë¥á¤òÎ®¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¡£¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë¤È¤¤È¤ªÉ÷Ï¤°Ê³°¤Ï´ðËÜ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£
¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿´¶³Ð¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼«½Í´ü´ÖÃæ¤Ë¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¡ª¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤ÆÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¡ª
©️Yuki Endo¡ÊMOUSTACHE)
¤Þ¤º¤Ï1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¸«¤Æ¡ª½÷¤Î»Ò¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥Ë¥áTOP3
¡Ú1°Ì¡ÛËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¸«¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖµã¤¤¤¿!!
°¦Íý¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ³Ê¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç»ä¤Ï¹û¤ì¤¿¡¢¤Ä¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¼å¤¤¼ç¿Í¸ø¤¬Ãç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Ç®¤¤¤Î¡£»ä¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª
¡Ú2°Ì¡Û¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¥¹¥Ýº¬¥¢¥Ë¥á¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¥³¥ì¡ª
¤³¤ì¤Ï¤Í¡Á¡¢1ÏÃÌÜ¤«¤é¥Ï¥Þ¤ë¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Î¥ä¤Ã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡ª ·ë¹½½øÈ×¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢»î¹çÃæ¤Ë¡Ö¸å¤í¤Ï²¶¤¬¼é¤ë¤«¤éÁ°¤À¤±¸«¤È¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Í¡¢Ãç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ú3°Ì¡Ûµ´ÌÇ¤Î¿Ï±Ç²è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¡ª
±Ç²è¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³°¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡£µ´ÌÇ¤Ï¡£ÏÃ¤ÎÅ¸³«¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ç¤¹¤°Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£µ´¤òÂà¼£¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Å¨¤Î¤Ï¤º¤Îµ´¤¬ÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Æ¡¢°¤¬°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃ±½ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¿¼¤¯¤Æ¹¥¤¡£µ´ÌÇ¤ÏÍ£°ì¡¢Ì¡²èËÜ¤Ç¤âÁ´´¬¤½¤í¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡ªÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¡ª·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡¿ÅìÊõ¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ©️¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
ËöµÈ9ÂÀÏº¤¬¡Ú¥Ï¥í¥×¥í»ÍÅ·²¦¡Û¤òÈ¯É½¡ª¸½Ìò¥ª¥¿¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡Ö¿À¿ä¤·¡×¤È¤Ï¡©
Text_Chisato Morita