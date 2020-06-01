渡辺麻友が芸能界引退
『渡辺麻友が芸能界引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年6月11日
2020年6月7日
2020年6月5日
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引退発表の渡辺麻友さんへ 2017年に死去したファン女性が「遺言」
引退後の渡辺さんを応援する「遺言」を残していたと、女性の母親が明かした
スポニチアネックス
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加藤浩次、渡辺麻友さん引退で生き残るアイドルに持論「適当な方がいい」
渡辺さんの人柄を絶賛した上で、芸能界は「適当な方がいい」と持論を展開
スポニチアネックス
2020年6月3日
2020年6月2日
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SNSなどを閉鎖し痕跡残さず 渡辺麻友の去り方に「かっこいい」
一つの痕跡も残さない「引き際の潔さ」に、Twitterでは称賛の声が噴出
スポニチアネックス
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渡辺麻友の引退は「一人の女性としての幸せ」事務所の図らいか
1日の番組で、芸能リポーターの井上公造氏が渡辺の引退について言及
スポーツ報知
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渡辺麻友の「偽りのない」人柄 寺田蘭世が魅力語る
小学生の頃からファンで、容姿はもちろん、一番は人間性にひかれたという
日刊スポーツ
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渡辺麻友が貫いた清純派アイドル 秋元康氏からも高い評価
真面目でストイックな人柄で知られ、グループ在籍中はスキャンダルなし
ミュージックヴォイス
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スキャンダル0だった渡辺麻友 週刊誌も「無理、本当に何もない」
高いプロ意識で11年間ノースキャンダルを貫き、王道アイドルとして君臨
日刊スポーツ
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高橋みなみ「心と体を休めて」渡辺麻友の引退発表にエール
「100点を軽く超えてくる」アイドルで、「すごいな」と思っていたという
スポーツ報知
2020年6月1日
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小嶋陽菜が渡辺麻友の引退にコメント「私達48グループの誇りです」
アイドルとして走り抜けた渡辺は、AKB48グループの誇りだとコメント
日刊スポーツ
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「誠にありがとうございました！」渡辺麻友が引退報告と感謝のメッセージ
続けて「誠にありがとうございました！」などと、感謝の言葉を伝えた
オリコンニュース
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渡辺麻友の電撃引退 関係者「芸能界の水が合わなかったのでは」
AKB48卒業後は元メンバーとの付き合いはあまりなかったのだろうとも
デイリー新潮
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元AKB渡辺麻友の芸能界引退に中国ネットも衝撃 「俺の青春が終わった」
中国SNSの微博では「ゆっくり静養して」など、健康面を気遣う声が続出
Record China
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「まゆゆ、ありがとう。」AKB48の公式YouTubeにセンター曲などの再生リスト
「まゆゆ、ありがとう。」と題し、12曲の再生リストを公開
J-CASTニュース
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高橋みなみが渡辺麻友の引退に驚き「心と体を休めてほしい」とエール
引退の知らせに驚いたとしつつ、AKB48卒業後も忙しかったと思うとコメント
デイリースポーツ
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松井珠理奈が渡辺麻友の引退に驚き「尊敬していた先輩の一人」
「起きてニュースを見て、びっくりしました」と電撃引退に驚きを隠せず
スポーツ報知
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渡辺麻友の引退に村本大輔がコメント「天才が芸能界を去った」
渡辺麻友の芸能界引退を受け、「天才が芸能界を去った」とコメント
日刊スポーツ
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渡辺麻友が芸能界を引退へ 事務所は「憶測でのSNS投稿など控えて」
事務所は公式HPで、渡辺から健康上の理由で活動が困難だと告げられたと報告
東スポWEB