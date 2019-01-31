東京都葛飾区の女子大生が死亡
東京都葛飾区の女子大学生が、2018年11月から行方不明に。茨城県の畑で遺体で見つかり死体遺棄容疑で男を逮捕。
2019年3月4日
2019年2月18日
2019年2月10日
2019年2月9日
2019年2月5日
2019年2月2日
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遺体で発見の女子大生は窒息死か「膝丈の深さまで穴を掘り埋めた」
35歳容疑者は「膝丈の深さまで穴を掘り、遺体を埋めた」と供述している
共同通信
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女子大生死亡 遺体発見の現場付近で見つかっていた衣類
空き地近くでは2018年11月下旬、ピンク色のコートや下着が落ちていたという
読売新聞オンライン
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葛飾区の女子大学生が死亡 男の自宅から数キロ先の畑に置き去りか
男は被害者を家に連れ込んだ後、数キロ離れた畑に置き去りにしたと見られる
共同通信
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女子大生の遺体遺棄事件 海外サーバーの掲示板でやり取りか
男は女子大生と、海外サーバーのネット掲示板でやり取りしていたと分かった
ライブドアニュース速報
2019年2月1日
2019年1月31日
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女子大生が不明の事件で逮捕された35歳の男 過去に買春で逮捕も
2017年4月にも、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されていたそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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女子大学生が行方不明になっている事件 逮捕の男「騒がれたので殺した」
警視庁は31日、無職の35歳男を死体遺棄の疑いで逮捕した
読売新聞オンライン
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女子大生不明の事件で逮捕の男「掲示板で知り合った、騒がれ殺した」
逮捕された男が、ネット掲示板で女性と知り合ったと供述していると分かった
共同通信
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女子大生が行方不明になっている事件 遺体遺棄の疑いで男逮捕
警視庁は、茨城県内の30代男を遺体遺棄の疑いで逮捕した
ライブドアニュース速報
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茨城県神栖市で遺体が見つかる 行方不明の葛飾区の女子大生か
2018年11月から行方不明の東京・葛飾区の女子大学生とみられている
ライブドアニュース速報