稀勢の里が引退
『稀勢の里が引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年1月20日
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「いい決断だったんじゃないかな」元貴乃花が稀勢の里の引退に言及
「これから長い人生が待ってる」「いい決断だったんじゃないかな」と言及
スポーツ報知
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張本勲氏 引退した稀勢の里を絶賛「ご苦労さん、あっぱれだ」
「ご苦労さん、あっぱれだ。よくがんばってくれたよ」と絶賛
スポーツ報知
2019年1月19日
2019年1月17日
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横綱が連敗すると引退…立川志らくがTwitterで相撲界に物申す
横綱が進退をかけた場所で連敗すると、引退が取り沙汰される風潮を疑問視
東スポWEB
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「悔しさは若干ある」井上康生氏が稀勢の里の引退を受け自責の念
引退する稀勢の里も同じ状況だったことに、けがの「先輩」として言及した
スポニチアネックス
2019年1月16日
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稀勢の里付け人・淡路海が恩返し白星「きょうは勝ちたかった」
引退を発表した稀勢の里が横綱昇進後、ずっと付け人を務めてきた淡路海
スポニチアネックス
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館内に「稀勢の里、ありがとう！」の声が飛ぶ 錦木が不戦勝
横綱・稀勢の里の引退により、前頭二枚目・錦木が不戦勝で4勝目を飾った
デイリースポーツ
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稀勢の里はけがについて多くを語らず 質問に「そこの部分ではなく」と絶句
横綱に昇進後、左上腕や左大胸筋などの負傷で苦しみ続けた稀勢の里
デイリースポーツ
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稀勢の里が引退会見 「土俵人生に一片の悔いもない」
「私の土俵人生において、一片の悔いもございません」とコメントした
共同通信
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稀勢の里が引退「やりきったという気持ち」年寄・荒磯を襲名
「年寄・荒磯として後進の指導にあたりたいと思います」と公表
スポニチアネックス
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原辰徳監督 稀勢の里の引退を惜しむ「相撲の世界の厳しさ」
「燃え尽きたんでしょう。相撲の世界の厳しさでしょうね」とコメント
デイリースポーツ