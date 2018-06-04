グイグイ大脇
1980年2月29日生まれ、兵庫県出身のお笑い芸人
2018年6月10日
2018年6月8日
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強制わいせつ容疑で逮捕のグイグイ大脇 三船美佳「とてもショック」
「残念です」「最初に聞いた時とても驚きました」などとコメント
デイリースポーツ
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逮捕された芸人のグイグイ大脇 サンテレビのレギュラー番組降板へ
サンテレビは8日に、大脇がレギュラー番組から降板することを発表
デイリースポーツ
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逮捕された芸人のグイグイ大脇 浅越ゴエがラジオで事情説明へ
10日放送分では、MCの浅越ゴエが今回の件について事情を説明するという
デイリースポーツ
2018年6月7日
2018年6月6日
2018年6月5日
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芸人逮捕の余波 ネットで211万円集めたプロジェクトは頓挫か
子どもたちのための企画で、クラウドファンディングで211万円を集めていた
デイリースポーツ
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逮捕されたグイグイ大脇容疑者の妻がコメント 「残念です」
4月19日に大阪府の路上などで、10代女性の下半身を触るなどした疑い
日刊スポーツ
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強制わいせつの疑いでグイグイ大脇を逮捕 番組降板など協議
吉本興業は「捜査状況を見ながら、処分を検討したい」とコメント
日刊スポーツ