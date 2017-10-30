民衆の敵(ドラマ)
『民衆の敵(ドラマ)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年12月27日
2017年12月26日
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「民衆の敵」の公式Twitter写真が話題 高橋一生の指輪に憶測飛び交う
公式Twitter写真の高橋の左手薬指にはしっかりと指輪がはめられている
モデルプレス
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月9「民衆の敵」最終回の平均視聴率は4.6％ 最後にワースト記録
前回の7.0％から2.4ポイント急落し、同ドラマ最低の数字を記録した
スポーツ報知
2017年12月19日
2017年12月14日
2017年12月12日
2017年11月25日
2017年11月21日
2017年11月14日
2017年11月8日
2017年11月7日
2017年10月31日
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フジ月9「民衆の敵」が安倍首相の持病を揶揄？批判の声も
安倍晋三首相の持病を揶揄するような場面があったとの指摘が相次いでいる
J-CASTニュース
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月9「民衆の敵」視聴率が2話で下降 前クールの勢いを持続できるか注目
平均視聴率が7.1％だったと分かり、初回放送の9.0％から下降
日刊スポーツ