2016年の侍ジャパン強化試合
2016年11月10日から13日まで開催される侍ジャパンの強化試合。対戦国はメキシコとオランダ。監督は小久保裕紀氏。
2016年11月18日
2016年11月16日
2016年11月15日
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大谷翔平への露骨な囲い込み ドジャースに他メジャー球団が激怒
侍ジャパン強化試合前に、ドジャースの選手が球団グッズを大谷にプレゼント
東スポWEB
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ロッテの山室晋也球団社長が球界の将来に危機感 「競技人口」が課題
「サッカーに比べて若年層の競技人口が減っている」と指摘
スポニチアネックス
2016年11月14日
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野村克也氏 菊池涼介を一刀両断「ひげ剃ってくんない。おれは認めない」
「お願いがあるんだけど。そのひげ剃ってくんない」と発言
デイリースポーツ
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侍ジャパンの投手陣が4試合で29失点 不安と課題が残される
ボールやマウンドの固さの対応に難しかった投手もいると小久保裕紀監督
BASEBALL KING
2016年11月13日
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大谷翔平の驚異の天井打 小久保裕紀監督「生まれて初めて」
大谷の打球はドームの天井に張り巡らされた布に入り、落ちてこなかった
デイリースポーツ
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大谷翔平が強化試合に出場 「消える打球」に驚きの声
高く上がった飛球が東京ドームの天井に入り込み、落ちてこなかった
デイリースポーツ
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大谷翔平が第4回WBCへ向けた新打法に着手 稲葉篤紀氏が助言も
「よりボールへ鋭く振れるようにしている」とのこと
フルカウント
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張本勲氏が小久保裕紀監督の戦略に持論 「選手が不安がる」
オーダーを探る期間にしたいという小久保監督に「選手が不安がる」と指摘
BASEBALL KING
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侍ジャパンの投手陣に不安 過去3度のWBCと比べて最も悪い印象
現状の投手陣は、過去3度のWBCと比べて最も悪いとの印象があるそう
スポニチアネックス
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侍ジャパン強化試合オランダ戦で大谷翔平が特大弾 相手監督も絶賛
代表初本塁打を放った大谷翔平に、オランダのミューレン監督も脱帽
デイリースポーツ
2016年11月12日
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侍ジャパンがタイブレークの末勝利 日本ハム大野奨太がサヨナラ打
8−8で迎えた延長10回に大野が右前にサヨナラ打を放って勝利
スポニチアネックス
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大谷翔平が驚愕の特大アーチ 「ホームランはたまたまです」
バックスクリーンやや右側、あわや大看板直撃という特大アーチ
デイリースポーツ
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藤浪晋太郎が侍ジャパンで問われる真価 不用意な四球や失策が課題に
不用意な四球や失策は、すべてが命取りになるという
BASEBALL KING
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MLB右腕が驚異的な打撃に驚き MLBでも「トップ中のトップ」
メキシコのMLB右腕のロモは、大谷翔平の驚異的な打撃に驚き
フルカウント
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メキシコのエドガー・ゴンザレス監督 大谷翔平に賛辞「スピードに驚いた」
メキシコのエドガー・ゴンザレス監督は、 大谷翔平に賛辞を贈った
スポニチアネックス