2016年の侍ジャパン強化試合

2016年11月10日から13日まで開催される侍ジャパンの強化試合。対戦国はメキシコとオランダ。監督は小久保裕紀氏。

2016年11月18日

2016年11月16日

2016年11月15日

2016年11月14日

2016年11月13日

2016年11月12日

2016年11月11日