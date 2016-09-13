千葉県酒々井町の切断遺体事件
『千葉県酒々井町の切断遺体事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月4日
2016年9月16日
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酒々井の切断遺体 弟が破った3つのルールとは
姉弟が2人暮らしをする上で定めた3つのルールを、弟は全て破っていたという
東スポWEB
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酒々井町の切断遺体 現場のトイレが大量のティッシュで詰まっていた
捜査関係者によると、現場のトイレに大量のティッシュが詰まっていたという
日テレNEWS NNN
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酒々井町の切断遺体 生活費の負担額をめぐり揉めていた？
2人は生活費の負担額で揉めていたとの情報があると地元マスコミ関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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酒々井町の切断遺体 弟がTwitterに投稿していた姉の行動
殺害された弟はTwitterに、部屋にバナナがばらまかれた写真を投稿
東スポWEB
2016年9月15日
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千葉県酒々井町の遺体切断事件 逮捕された姉が「一部をトイレに流した」
女は「遺体の一部をトイレに流した」と供述していることが分かった
日テレNEWS NNN
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千葉県酒々井町で遺体切断事件 姉の仕事先での評判は
姉の勤務先のスーパー店長によると、勤務態度は良かったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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千葉県酒々井町のバラバラ遺体事件 近隣住民が見た姉弟の「異変」
姉弟仲は悪くなかったというが、2015年から「異変」が感じられたという
東スポWEB
2016年9月14日
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千葉県酒々井町の遺体切断事件 逮捕された姉の動機が徐々に判明
逮捕された姉は「些細なことで弟ともめ事になり、殺してしまった」と語った
日テレNEWS NNN
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千葉県酒々井町の遺体切断事件 弟がTwitterで意味深な呟き
被害者である逮捕された女の弟は、SNSで趣味に没頭する様子をつづっていた
東スポWEB
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千葉県酒々井町の切断遺体 逮捕の姉「解体して捨てようと思った」
逮捕された女が「些細なことで弟ともめ事になり、殺害してしまった」と供述
日テレNEWS NNN
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千葉県酒々井町の切断遺体 逮捕の女「冷蔵庫で保管した」
逮捕された女が「遺体を冷蔵庫で保管した」と供述していることが分かった
日テレNEWS NNN