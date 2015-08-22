2015年秋の結婚ラッシュ
2015年8月下旬から10月にかけて結婚・婚約を発表した芸能人をまとめて掲載しています。
2015年11月16日
2015年10月30日
2015年10月27日
2015年10月18日
2015年10月13日
2015年10月8日
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鈴木浩介と大塚千弘が結婚 7月に「刑事7人」で共演
鈴木は「温かく笑顔溢れるチーム作りに邁進していく所存です」とコメント
スポニチアネックス
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北川景子とDAIGO、来年結婚へ「24時間マラソン」完走直後にプロポーズ
DAIGOは「24時間テレビ」でのマラソン完走直後にプロポーズしたという
スポーツ報知
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藤原紀香と片岡愛之助が結婚へ 関係者に報告済み、具体的な時期は未定
具体的な準備が進んでいるわけではなく、時期も決まっていないとのこと
スポニチアネックス
2015年10月4日
2015年10月1日
2015年9月28日
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福山雅治が吹石一恵と結婚 数年前から交際し、人生を支え合う存在に
友人関係から始まり、数年前から交際するようになったとのこと
オリコンニュース
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千原ジュニアが一般女性と結婚「すべらない家庭築いていきたい」
「笑顔、優しさ、芯の強さという凄ワザ！にビビットきまして」とジュニア
オリコンニュース