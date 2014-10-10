乃木坂46・松村沙友理の不倫報道

10月8日発売の「週刊文春」（文藝春秋）が、乃木坂46の松村沙友理（22）の路上キスシーンをスクープした。報じられた相手は、集英社の「ヤングジャンプ」元グラビア担当の男性。