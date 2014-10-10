乃木坂46・松村沙友理の不倫報道
10月8日発売の「週刊文春」（文藝春秋）が、乃木坂46の松村沙友理（22）の路上キスシーンをスクープした。報じられた相手は、集英社の「ヤングジャンプ」元グラビア担当の男性。
2015年1月24日
2015年1月19日
-
松村沙友理 不倫スキャンダルも11thシングル選抜メンバー入り
ブログに「選抜発表がありました。私は 三列目の右端です」と綴った
東スポWEB
-
乃木坂46の松村沙友理 11thシングルの選抜メンバーに選出
不倫騒動後は人前に出るのも怖くなり、活動辞退も考えていたと松村は告白
ミュージックヴォイス
2014年12月20日
2014年11月28日
2014年11月2日
2014年11月1日
2014年10月30日
2014年10月29日
2014年10月28日
2014年10月21日
2014年10月19日
2014年10月18日
2014年10月17日
2014年10月15日
-
不倫路チュー報道の乃木坂46松村沙友理のキス抱擁動画を文春が公開
記事の真実性を裏付けるため、週刊文春はキス抱擁動画を公開するという
文春オンライン
-
路チュー報道の乃木坂・松村沙友理がイベントを欠席
路上キス報道後、初の公の場となる予定だったが、代わりに橋本奈々未が出席
デイリースポーツ
2014年10月12日
2014年10月11日
-
乃木坂46・松村沙友理の路チュー騒動 相手の編集者に下る処分は
関係者によると、同編集者の退職の話は聞かないが、勤務地変更の噂はある
東スポWEB
-
吉村崇、松村沙友理の不倫を引き合いに菊地亜美を「抱ける」発言
不倫が報じられた乃木坂46・松村を引き合いに、月収30万円で抱けると吉村
日刊ゲンダイDIGITAL