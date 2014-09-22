アジア大会バドミントンの空調操作疑惑
仁川アジア大会のバドミントン男子団体戦の対韓国戦で、日本に不利な向かい風が吹いたのではないかという疑惑が指摘された。
2016年3月17日
2014年9月26日
2014年9月25日
2014年9月24日
2014年9月23日
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乙武洋匡氏、韓国アジア大会の疑惑を引き合いに日本を賞賛
日本がスポーツで「アウェイの洗礼」を浴びせる側に回ったことがないとして
トピックニュース
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潮田玲子が仁川アジア大会のバドミントン男子団体戦での「風」に疑惑を表明
バドミントン男子の日韓戦で、韓国側が有利になるよう空調を操作した疑惑
デイリースポーツ
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潮田玲子がバド日韓戦の「不可解な風」に驚き「真実ならこんな悲しいことはない」
アジア大会バドミントン日韓戦で、日本に不利な風が吹いたことに驚いた
スポニチアネックス
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アジア大会・バドミントン男子団体の日韓戦での「風問題」に、事実無根と韓国紙が否定
韓国紙は23日、日本側の抗議に対して「事実無根」と主張した
デイリースポーツ
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アジア大会・バドミントン男子団体の日韓戦で、空調操作に続き、組み合わせ抽選でも疑惑浮上
関係者が「抽選は密室で行われ、知らないうちに終わっていた」と明かした
スポニチアネックス