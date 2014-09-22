アジア大会バドミントンの空調操作疑惑

仁川アジア大会のバドミントン男子団体戦の対韓国戦で、日本に不利な向かい風が吹いたのではないかという疑惑が指摘された。

2016年3月17日

2014年9月26日

2014年9月25日

2014年9月24日

2014年9月23日

2014年9月22日