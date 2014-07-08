ザックJのグループリーグ敗退
『ザックJのグループリーグ敗退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年12月26日
2014年8月23日
2014年8月4日
2014年8月2日
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「大きな不安」抱えるアギーレJ
日本とは縁もゆかりもなく、Jリーグ選手の顔も知らないだろうと指摘
All About
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イブラヒモビッチ W杯に鋭く意見
選手には攻撃的になる人もいる、相手が激しく来るならやり返すと話した
東スポWEB
2014年7月24日
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本田 W杯惨敗「3つの課題」公表
「経験不足」「身体能力の向上」「強みの最大化」と3つの課題を上げた
SOCCER KING
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酒井高 W杯を分析「ツケが出た」
自身は大会前のケガもあって出番がなかったが「ベストは尽くした」
スポニチアネックス
2014年7月20日
2014年7月18日
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内田、自分たちのサッカーに本音
「自分たちのサッカー」とはいうが、普段通りでいいと思うと主張
ゲキサカ
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香川復活? 惨敗がもたらした輝き
テレビ各局はW杯で良い成績を残すと予想したが、結果は大惨敗
東スポWEB
2014年7月17日
2014年7月16日
2014年7月13日
2014年7月11日
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本田の代役を探さなかったナゾ
日本代表は、本田の代役を見つけられなかったことが不幸だったと筆者は指摘
Sportiva
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香川に必要な「悪癖」の消し去り
守備への意識が極めて低いという悪癖が、香川の体に染み付いている
マイナビニュース
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ザッケローニが振り返った日本での4年間。明かされた「2つの寂しさ」
不本意なW杯結果と、大好きな日本と日本代表を離れることが寂しいと話した
SOCCER KING