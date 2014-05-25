中国戦闘機の異常接近
『中国戦闘機の異常接近』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年6月8日
2014年6月14日
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中国側が批判「日本は恥知らず」
中国機が接近してきたという日本側の表明は、中国側は「恥知らず」と批判
Record China
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幕僚長 中国の証拠ビデオに疑問
中国側の証拠ビデオについて、かなりズームをかけ引き延ばしていると指摘
読売新聞オンライン
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中国 日本の要求「くだらない」
中国側が自衛隊機が接近したとして映像を公開し、日本が撤回を求めていた
読売新聞オンライン
2014年6月13日
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菅長官、中国に映像の撤回を要求
中国側は、中国機に自衛隊2機が接近、追跡してきたとするビデオ映像を公開
読売新聞オンライン
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中国機の異常接近、豪外相が非難
豪外相は、「地域のバランスを崩すすべての行為を非難する」と述べた
読売新聞オンライン
2014年6月12日
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「日中海軍に大差」中国人も同意
中国のネットでも番組は話題になり、さまざまな意見が投稿された
Record China
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中国また異常接近、菅長官が批判
異常接近再発を受け菅長官は、「極めて遺憾であり、許し難い行為だ」と批判
読売新聞オンライン
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異常接近、日本の抗議に中国反論
中国外務省の局長は「日本側の指摘は事実に反する」などと反論したという
読売新聞オンライン