片山祐輔
『片山祐輔』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年2月6日
2014年8月8日
2014年7月12日
2014年7月9日
2014年6月21日
2014年6月3日
2014年6月2日
2014年5月25日
2014年5月23日
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サイコパス? 片山被告に「寒い」
被告は、無慈悲に殺人を繰り返す小説の登場人物と自分が似ていると証言
J-CASTニュース
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片山被告の弁護士、アナ雪で説教
会見で、佐藤弁護士が「アナ雪」主題歌を口にして被告へ説教した
スポニチアネックス
2014年5月22日
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片山被告の弁護士、会見で涙目
佐藤弁護士は公判終了後に記者会見し、目に涙を浮かべた
読売新聞オンライン
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片山被告に騙され弁護士「反省」
弁護士は会見で「いろいろな意味の反省をさせられた」と話した
日テレNEWS NNN
2014年5月21日
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片山被告、だます事を常に考える
同被告は、弁護団との面会の際には、「どうだますか」を常に考えていたという
日テレNEWS NNN
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PC遠隔、屋根裏から小型パソコン
同被告のマンション駐輪場の屋根裏から、小型PCが見つかったことがわかった
読売新聞オンライン
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片山被告が語る「2つの人格」
被告は、弁護団に「自分の中に良い自分と悪い自分がいる」などと話している
日テレNEWS NNN
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片山被告の精神鑑定の請求を検討
被告は、弁護団に対し「自分はサイコパス」などと話している
日テレNEWS NNN