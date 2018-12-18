『鈴木伸之』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Xでは交際報道を祝福する声が出た一方、「ぼる塾の田辺さんは？」との声が
女性自身
ニュージーランドで年末年始を過ごし、年越しの瞬間も一緒だったという
週刊女性PRIME
Smart FLASH
この話がバラエティ番組で放送された後に、X上で鈴木をいぶかしむ声が
鈴木とのキスシーンに言及し、主題歌に触れて「歌詞そのままで」と回想
E-TALENTBANK
J-CASTニュース
Twitterでは落胆する声のほか、放送中のドラマの打ち切りを心配する声も
鈴木の子どもを妊娠し、2人は悩んだ末、中絶との結論を出したと女性の友人
NEWSポストセブン
「お偉い方」の誘いを、「撮影が立て込んでいて」と説明して断ったと告白
日刊スポーツ
5日の番組で、ドラマの撮影現場の差し入れに使おうと考えていると告白
スポニチアネックス
理由を問い詰められた相手の返答について、番組で伏せられる場面が
デイリースポーツ
ヤンキー役が多いが、爽やかさがあるため王子様路線もハマると芸能ライター
日刊ゲンダイDIGITAL
1度目の緊急事態宣言時に10kg増え、その後2カ月ほどで10kg減量したそう
同日、放送開始に先駆けて前番組の「ネプリーグ」に出演し、珍解答を連発
ロッカールームで全裸の写真を盗撮され、自ら警察に通報したという
モデルプレス
シートベルト着用サインが付いた後、すぐにトイレへ行きたくなったと説明
上下関係が厳しく「呼ばれたらすぐに行きます」と電話で話す動き付きで告白
2人は「ヤンチャ」といったEXILEのイメージを上手に調節していると筆者
オリコンニュース