『高橋克也』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
11日、弁護側は松本智津夫死刑囚らの証人尋問を求めたが、東京高裁は却下
日テレNEWS NNN
40代の男性裁判員は同被告の印象を「悲しい人」と評した
弁護士ドットコム
「麻原の意のままに動く暗殺部隊の一員」と表現し「厳しい刑罰を」と指摘
警官にも気づかれないため、手配書が自分に似ていないことに気づいたという
東スポWEB
松本智津夫死刑囚について「一つ一つの言葉が非常に心に響いた」と発言
「自分の反面教師として考えていることは今も変わりません」と告白
無期懲役が確定している北村浩一、外崎清隆両受刑者が証言台に立った
「新聞を読ませて」と言われた高橋被告は、「俺が読んでんだよ!」と凄んだ
林泰男死刑囚が出廷し、断るとやばいと感じたとサリン事件を振り返った
サリン事件の被害男性が出廷して生々しい事件の記憶を証言
弁護側は「サリンをまくとは知らされていなかった」と無罪を主張
読売新聞オンライン
VX事件の際、麻原彰晃死刑囚はやり方を「ほっほっぴゅ」だと伝えたという
ダライ・ラマが麻原彰晃死刑囚を認めたのは嘘だとする証言がされた
現・宗教団体「ひかりの輪」代表である上祐史浩氏が、証人尋問を受けた
スポーツ報知
16日の初公判は、オウム用語が飛び交う独特の異様な法廷となった
被告は地下鉄サリン事件などについて無罪を主張する方針
被告は地下鉄サリン事件について松本智津夫死刑囚らとの共謀を否認する方針