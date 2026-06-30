ランキング旅ｉｎ浅草巷にあふれるランキングに取り憑かれ、ランキングを愛する男、ラン・キング長田が様々なランキングの中からその街のランキング上位のスポットだけを巡るツアー！ハズレ無しの浅草１位をご紹介！＜ＶＴＲ出演＞長田庄平・有岡大貴・佐藤栞里/綱啓永＜紹介したお店＞ホットペッパーグルメ浅草エリア人気飲食店予約ランキング１位【江戸肉割烹さゝや 浅草】鶏すき一人前2199円※２人前よりご注文頂けます特選