ランキング旅ｉｎ浅草



巷にあふれるランキングに取り憑かれ、ランキングを愛する男、

ラン・キング長田が様々なランキングの中から

その街のランキング上位のスポットだけを巡るツアー！

ハズレ無しの浅草１位をご紹介！



＜ＶＴＲ出演＞

長田庄平・有岡大貴・佐藤栞里/綱啓永



＜紹介したお店＞

ホットペッパーグルメ浅草エリア人気飲食店予約ランキング１位

【江戸肉割烹さゝや 浅草】

鶏すき 一人前2199円 ※２人前よりご注文頂けます

特選牛鍋 一人前3299円 ※２人前よりご注文頂けます





Googleの口コミ最高評価【東京力車の人力車】おためしコース（１０分） 2人5000円 / 1人4000円ファーストクラス：30分以下の場合 プラス3000円東京人気たい焼きランキング第１位【浅草たい焼き工房 求楽】たい焼き体験 大人 ３８５０円/ 小中高生 ２７５０円星のリゾートスタッフが選ぶ浅草でおすすめ テイクアウトグルメ店ランキング【パン ケーキショップ テラサワ】・アップルパイ（ホール） ３４５６円・スネーク １９４円・やきそばパン ２９２円・ミニマドレーヌ １９４円・ベーコンエッグ ３１３円・イカゲソパン ４５４円・チョココロネ ２９１円・チョココロネ ２９１円関東BBQのイベント人気ランキング第1位【お祭りBBQビアガーデン 浅草エキミセ屋台村】・定番 BBQと屋台食べ放題コース ５７２０円〜プロがガチで買ってる！超便利ぃ商品プロが自腹でガチ買いしてる商品はどれだけ便利なのか?スーパービバホーム さいたま新都心店を舞台に、掃除と料理のプロが自腹で買ったものを推理！超便利な使い切りお掃除グッズ、キッチングッズが続々！【出演者】八乙女光（Hey!Say!JUMP）太田博久（ジャングルポケット）杉山愛杉山走圓谷真奈美（家事代行ベアーズ）しらいのりこ【VTRで紹介した商品】※店舗により取り扱い、価格が異なります・WIZ'A/ブラシ付き使い切りスポンジ 547円・WIZ'A/洗って繰り返し使えるマルチふきん 327円・WIZ'A/毎日使い切りキッチンスポンジ６０個入 657円・WIZ'A/使い捨てクリーナー４０枚 重曹 327円・WIZ'A/アルミ伸縮アルミポールストッパーロング 990円・WIZ'A/ハンディ ポリソフト 748円・WIZ'A/ハンディ バスブラシ 638円・WIZ'A/ハンディ メラミンクリーナー 748円・WIZ'A/ハンディ 天井洗い 638円・WIZ'A/バス スクイージー 547円・マーナ/ボトル洗いビーンズ 480円・アズマ工業/アズマジック 浴室プラ用研磨布 877円・アズマ工業/アズマジック 浴室金具用研磨布 877円・アズマ工業/アズマジック 浴室床用研磨布 877円・レック/激落ちくんダブル粘着５０周３本組 547円・レック/激落ちくんトレループ ケース付きホコリ取りハンディ伸縮 1848円・レック/激落ちくん柄がたためるカーペットクリーナー 1628円・サーモス/ナイロントング 1408円・スリーエムジャパン/スコッチ・ブライト すごいボトル洗い 492円・スリーエムジャパン/スコッチ・ブライト バスシャイン 抗菌スポンジ 特殊研磨粒子つき 426円・スリーエムジャパン/スコッチ・ブライト バスシャイン 抗菌スポンジ 研磨粒子なし 426円・山崎産業/カーペット掃けるフローリングワイパー 1628円・帝人フロンティア/あっちこっちおそうじ手袋 877円・コジット/フローリング汚れごっそり溝職人 767円・曙産業/マジックしゃもじ３６cm 1628円・下村企販/シリコンキッチンヘラ ブラック 1408円国民意識調査ビンゴあるテーマのランキングのトップ９を当ててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜夏に食べたいひんやりグルメといえば？＞１位 冷やし中華２位 そうめん３位 アイス４位 ざるそば５位 かき氷６位 スイカ７位 冷麺８位 冷奴９位 ざるうどん＜視聴者プレゼント＞西洋菓子 鹿鳴館の「ジュレ・ド・エテ ３個入り」をプレゼント）※なくなり次第終了