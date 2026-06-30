県職員に6月30日、夏のボーナスが支給されました。一般職の平均支給額は92万3473円で、前の年より約4万円増え、4年連続の増加となりました。県は30日、特別職を含む1万2132人に夏のボーナスを支給しました。支給総額は、112億5526万3601円です。管理職を含む一般職の支給割合は2.325か月分で、人事委員会の勧告に基づき、前の年に比べて0.025か月分引き上げられました。この結果、支給額は平均年齢41.8歳で92万3473円