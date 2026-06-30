公務員に6月30日、夏のボーナスが支給されました。高知県、高知市ともに2025年より支給額が増えています。高知県職員の夏のボーナス対象者は1万3586人で、1人あたりの平均支給額は82万1368円と2025年よりも3万6472円増えています。これは人事委員会の勧告に基づいて引き上げたものです。特別職では、茺田知事が318万1662円。西森副知事が245万3037円でした。一方、高知市の職員の対象者は2943人で、1人あたりの