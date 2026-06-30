リンクをコピーする

東京時間10:55現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝70.32（-0.43-0.61%） NY市場で一時71ドル台まで上昇のNY原油先物が時間外でやや軟調