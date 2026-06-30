パットアプローチの素振りは必ず地面をこすって芝の感触を残すべき理由 地面を擦って、芝の感触を手に残す 【注目ポイント】●パットアプローチの素振りは、ボールの真横で必ずダフって、芝の感触を手に残す●パッティングとドライバーショット以外のすべてのショットは、ダフるからこそ芯に当たって、ナイスアプローチ、ナイスショットになる 出典：『クォーター理論 基