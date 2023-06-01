2026年6月29日、中国メディア・第一財経は、人工知能（AI）普及に伴うデータセンターの電力需要激増に対し、クリーンエネルギーへの転換と柔軟な調整資源としての活用が必要だと報じた。記事は、国際エネルギー機関（IEA）のデータによると30年までに世界のデータセンターの消費電力量は約945テラワット時に達し、日本の年間消費電力量にほぼ匹敵する規模へ拡大する見通しであると紹介した。また、S＆Pグローバル・コモディティ・