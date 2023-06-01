◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。日本がMF佐野海舟（25＝マインツ）の得点で先制に成功した。前半29分、佐野が中盤でボールを奪うと、そのまま持ち上がって右足一閃。強烈なミドルシュートは名手GKアリソンの右手をかすめて、ゴール隅に突き刺さった。佐野