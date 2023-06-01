NY株式29日（NY時間12:28）（日本時間01:28） ダウ平均52102.01（+225.90+0.44%） ナスダック25648.52（+350.90+1.39%） CME日経平均先物70440（大証終比：+660+0.94%） 欧州株式29日GMT16:28 英FT100 10484.22（-23.80-0.23%） 独DAX 24626.89（-44.33-0.18%） 仏CAC40 8367.33（-17.54-0.21%） 米国債利回り 2年債 4.113（+0.021） 10年債 4.380（+0.012） 30年債 4