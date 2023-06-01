女子シングルス1回戦でプレーする大坂なおみ＝ウィンブルドン（共同）【ウィンブルドン共同】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権は29日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブでのシングルス1回戦で開幕し、女子で第14シードの大坂なおみ（フリー）が世界ランキング80位のエルサ・ジャケモ（フランス）に6―1、7―5でストレート勝ちし、2回戦に進んだ。男子は世界151位の望月慎太郎（木下グループ）が329位で地