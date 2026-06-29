来季をステップアップのシーズンと出来るだろうか。マンチェスター・ユナイテッドで注目されている選手の1人に、18歳のFWチド・オビ・マルティンがいる。2024年まではアーセナルのアカデミーに在籍していたが、その後マンUへ移籍。昨季はU-21のカテゴリーで18戦9ゴールと結果を出しており、プレミアリーグのゲームでも1試合だけベンチに入っている。ただ、トップチームで出番を得るのは困難だろう。独『Bild』は、ドイツ1部のケル