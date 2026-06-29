◇米男子ゴルフツアートラベラーズ選手権第4日（2026年6月28日米コネチカット州TPCリバーハイランズ＝6844ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、22位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、2ボギーの66で回り、通算14アンダーの14位で4日間の戦いを終えた。35位で出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は68で回り、10アンダーの38位だった。68のスコッティ・シェフラー（30＝米国）と、69のビクトル・ホブ