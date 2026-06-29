JR別府駅前でチラシを配り情報提供を呼びかける大分県警の警察官＝29日午前、大分県別府市大分県別府市で2022年6月、大学生2人が死傷したひき逃げ事件から29日で4年となった。県警は、JR別府駅前など県内各地でチラシを配り、殺人などの容疑で重要指名手配中の八田與一容疑者（29）に関する情報提供を呼びかけた。県警は今月、容疑者の写真2枚を新たに公開し、これらを盛り込んだチラシを作成した。大分県以外に、10都道府県で