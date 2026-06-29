人相学で見る銀行・保険・証券業界で成功する顔って？ 銀行・保険・証券業界で成功する顔 正確で的確な仕事運びをする能力があります。真面目で几帳面な性格で、効率のよさを常に考え実践できる人です。 細く小さい目 細く小さい目の人は、正確で的確な仕事ができます。慎重で観察力もありますが、疑い深さが仕事に生かされます。 薄い唇 上 唇、下唇ともに薄い人は、情が薄く、冷静に物事を対処し