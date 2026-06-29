フォスター電機は堅調。英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズが２６日付で関東財務局に提出した変更報告書で、フォスター株の保有割合が６．０２％から７．１６％へ増加したことが判明した。報告義務発生日は６月１９日。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS