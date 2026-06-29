29日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前週末清算値比8ポイント高の676ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値682.55ポイントに対しては6.55ポイント安。 株探ニュース