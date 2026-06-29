最近ニュースで目にするようになった「量子コンピュータ」。量子コンピュータは今までのコンピュータと何が違い、何ができるのか。本稿では、漫画家／デザイナーのおけべちさんに本書の内容を漫画化していただいた。最終回は「量子コンピュータは何がすごいのか」を解説！（ダイヤモンド社書籍編集局）