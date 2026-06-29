「二度と車を運転しません」公判中に口にした反省の言葉を、男はあっさり反故にした――。埼玉県警は６月24日、道路交通法違反（無免許）の容疑で同県三郷市に住む中国籍の解体工・〓洪鵬容疑者（43）を再逮捕した。免許を持っていないにもかかわらず、高級スポーツタイプの多目的車（SUV）を運転した疑いだ。執行猶予中の犯行だった。「〓容疑者は昨年５月にも無免許で同じSUVを運転していました。SUVは下校中の小学生の列に突っ